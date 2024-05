Fedez fotografato a Monaco mano nella mano con una modella durante il weekend del Gran Premio

0 Condivisioni acebook Twitter

Il famoso rapper italiano Fedez è stato immortalato a Monaco in occasione del Gran Premio di Monte-Carlo, uno degli eventi più glam e seguiti in Europa. Durante il fine settimana, Fedez non solo ha partecipato agli eventi mondani, ma è stato anche catturato in un momento privato che ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e dei fan.

Un video pubblicato sui social media mostra Fedez mentre passeggia rilassato mano nella mano con una giovane donna, suggerendo una nuova vicinanza sentimentale dopo la sua nota separazione da Chiara Ferragni.

Identità della misteriosa compagna

La compagna di Fedez nel video è stata identificata come Garance Authié, una modella francese ventenne. I due sono stati visti insieme in varie occasioni nei mesi passati, facendo aumentare le speculazioni su una loro possibile relazione. La modella è apparsa anche in una storia di Instagram pubblicata da Fedez, dove si godeva il sole e la compagnia a bordo di uno yacht. Nonostante l’interesse pubblico, né Fedez né Authié hanno confermato ufficialmente la natura del loro rapporto, mantenendo un certo riserbo sulle dinamiche interpersonali.

Reazioni

Questo avvistamento arriva in un momento in cui l’attenzione mediatica intorno alla vita privata di Fedez è particolarmente intensa, amplificata ulteriormente dalla sua recente separazione da Ferragni. Il Gran Premio di Monaco ha offerto il palcoscenico perfetto per queste nuove apparizioni pubbliche, riunendo celebrità e figure di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui il pilota di Formula 1 Charles LeClerc, che ha trionfato nella gara. L’apparizione di Fedez e Authié a Monaco ha quindi catalizzato l’attenzione non solo per il contesto sportivo, ma anche per il gossip che continua a circondare la vita sentimentale del rapper.