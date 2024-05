Andrea Mingardi una furia contro Thiago Motta che va alla Juventus: “Potevi diventare un eroe e vai alla Juve?”

19 Condivisioni acebook Twitter

Andrea Mingardi, celebre cantante e fervente tifoso del Bologna, ha espresso un profondo disappunto attraverso un post molto acceso su Facebook riguardo alla decisione di Thiago Motta di trasferirsi alla Juventus.

Questo trasferimento avviene dopo una stagione eccezionalmente positiva in cui Motta ha guidato il Bologna alla qualificazione in Champions League. Mingardi, con toni vibranti, non riesce a comprendere come Motta, dopo aver creato un legame così forte con la squadra e la città, possa decidere di passare a una squadra rivale come la Juventus.

Critica al sistema calcistico

Nel suo post, Mingardi approfitta per fare una riflessione più ampia sul mondo del calcio, critico verso le dinamiche e le operazioni di molti club di spicco. “Quando ce vo’ ce vo’ e non ce l’ho con nessuno,” inizia Mingardi, prima di lanciarsi in un’amara critica verso il sistema calcistico che, a suo parere, favorisce ingiustizie e corruzioni, citando vari esempi di situazioni controversie che coinvolgono grandi club e figure di spicco nel panorama calcistico italiano e internazionale.

Un addio che divide

La partenza di Motta ha chiaramente scosso la comunità dei tifosi del Bologna, ma la reazione di Mingardi evidenzia una frattura emotiva particolarmente intensa. “Ma non solo, ha l’opportunità di diventare un eroe… nazionale restando a sviluppare il suo talento e quello dei suoi giocatori in un luogo pulito che, fra l’altro lo ama alla follia, e va alla Juve?!” esclama Mingardi nel suo post. Conclude poi la sua tirata con una critica diretta alla Juventus, descritta come il simbolo di “tutto ciò che nel calcio sarebbe meglio non fare,” alludendo all’utilizzo di sotterfugi e pressioni indebite nel calcio moderno: “In più, cazzissimo, ti porti via anche qualche giocatoreee?!”