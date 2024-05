Donna con deambulatore non si accorge che c’è una gara di ciclisti e attraversa, il gruppo colpisce il deambulatore e lo fa volare

1 Condivisioni acebook Twitter

Durante la competizione ciclistica “Attorno a Colonia” in Germania, si è verificato un incidente che ha quasi avuto conseguenze drammatiche.

Mentre attraversava la strada con il suo deambulatore, una donna anziana si è trovata inaspettatamente al centro della corsa. L’episodio è accaduto in prossimità di una rotonda e un attraverso cittadino, dove il gruppo di ciclisti in fuga ha dovuto improvvisamente deviare la propria traiettoria per evitarla.

Reazioni e riflessi salva-vita

Gli otto ciclisti in fuga, che avevano accumulato un notevole vantaggio rispetto agli inseguitori, sono stati costretti a una manovra di emergenza per non investire la donna. Con riflessi fulminei, i corridori hanno sterzato per schivare l’anziana, dimostrando notevole abilità e prontezza. Purtroppo, non tutti sono riusciti a evitare completamente il deambulatore: Ole Theiler, della squadra Storck-Metropol, ha colpito il deambulatore, trascinandolo per alcuni metri. Fortunatamente, la donna è rimasta illesa e ha potuto recuperare il suo ausilio per la mobilità.

Esito della gara

Nonostante l’incidente, la gara è proseguita e si è conclusa con la vittoria dell’olandese Casper Van Uden del Team DSM-Firmenich PostNL.