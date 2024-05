Chiara Ferragni sfoggia la stessa T-shirt di Zendaya dal film “Challengers”: ecco il significato del capo che sta facendo impazzire i fan.

9 Condivisioni acebook Twitter

Nelle ultime settimane, una T-shirt ha catturato l’attenzione di tutti, diventando un vero e proprio simbolo di tendenza sui social media e non solo.

Questo capo è diventato famoso principalmente per essere stato indossato da Zendaya nel suo ultimo film, “Challengers”, e ora anche Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale e imprenditrice, l’ha scelta, mostrando ancora una volta il suo forte legame con le ultime mode.

Chiara e il ritorno in grande stile

Dopo un periodo di maggiore dedizione alla vita familiare,

Chiara Ferragni è tornata a pieno ritmo nel mondo della moda e dell’influencing. La sua recente apparizione in un evento di premiazione organizzato da Camera Moda Fashion Trust è solo uno degli esempi del suo rientro attivo nel circuito. Non è passata inosservata la T-shirt scelta da Ferragni, la stessa vista su Zendaya, venduta per 250 euro in versione T-shirt e 520 euro come felpa da Loewe, dimostrando il suo occhio attento per i dettagli che fanno tendenza.

Il significato dietro la T-shirt

La T-shirt, che porta la scritta “I told ya”, traducibile in “Te l’avevo detto”, non è solo un capo di abbigliamento ma un messaggio che riecheggia un senso di anticipazione e prescienza. Indossata sia da Zendaya che da Chiara Ferragni, questa frase e il design semplice ma accattivante sono diventati un punto di riferimento per tutti i follower.