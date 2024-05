Batterista muore improvvisamente sul palco durante un concerto, addio a Luciano Porcarelli

4 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’evento “Cantine Aperte” a Staffolo, nelle Marche, si è verificato un tragico incidente che ha scosso la comunità locale e gli amanti della musica.

Luciano Porcarelli, batterista della Esino River Band e imprenditore noto in zona, è morto improvvisamente mentre si esibiva. Il musicista, che stava suonando insieme ai suoi compagni di band, si è accasciato a terra privo di sensi, colpito da un arresto cardiaco al culmine di una performance che si preannunciava memorabile.

Soccorso immediato ma vano

Nonostante i rapidi interventi del personale medico e le manovre rianimatorie disperate effettuate sul posto, non è stato possibile salvare Porcarelli. Il medico del 118 ha confermato il decesso per cause naturali. L’incidente ha provocato una reazione di shock tra i presenti, interrompendo l’evento. La scena è stata seguita dall’arrivo di una pattuglia dei carabinieri di Staffolo e dell’ambulanza della Croce Verde di Cupramontana, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato inutile.

Comunità in lutto

Luciano Porcarelli era una figura molto conosciuta e rispettata a Jesi, non solo per il suo ruolo di musicista ma anche come co-titolare della storica Gelateria Ciro & Pio, fondata dai suoi familiari nel 1952. Il dolore per la sua improvvisa scomparsa si è diffuso rapidamente nella comunità, che ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia colpita da così grande perdita. Le espressioni di cordoglio non hanno tardato a manifestarsi, ricordando Luciano non solo come un talentuoso musicista ma anche come un amato membro della comunità.