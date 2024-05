Johnny Wactor, volto noto nella serie televisiva General Hospital, è stato ucciso durante un tentativo di furto

1 Condivisioni acebook Twitter

L’attore Johnny Wactor, noto per il suo ruolo nella serie televisiva General Hospital, è stato tragicamente ucciso mentre cercava di impedire il furto di un pezzo della sua auto.

L’incidente è avvenuto a Los Angeles, quando Wactor ha sorpreso tre ladri nel tentativo di rubare il convertitore catalitico del suo veicolo. Nonostante il tentativo dell’attore di fermarli, uno dei malviventi ha esploso un colpo di pistola che ha colpito mortalmente Wactor.

Tragica scomparsa

La notizia della morte di Wactor ha scosso profondamente la comunità di General Hospital, dove aveva interpretato il personaggio di Brando Corbin dal 2020 al 2022. “L’intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”, hanno dichiarato i produttori della serie in un messaggio di cordoglio.

Un ricordo commosso dell’agente di Wactor

David Shall, agente di lunga data di Johnny Wactor, ha rilasciato una dichiarazione toccante, ricordando l’attore come “un esempio morale per tutti coloro che lo conoscevano”. Shall ha enfatizzato come, nonostante le sfide della carriera nell’intrattenimento, Wactor avesse sempre mantenuto un comportamento esemplare, guadagnandosi il rispetto di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. “Dopo oltre un decennio trascorso insieme, lascerà per sempre un vuoto nel nostro cuore”, ha concluso Shall, sottolineando il profondo impatto che Wactor ha lasciato nella vita delle persone che lo conoscevano.