Scomparsa una bambina di 8 anni, era in visita a casa degli zii

A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, si è verificato un allarme per la scomparsa di una bambina di otto anni.

La minore, precedentemente tolta ai genitori a seguito del loro arresto per reati legati a droga e armi, era stata affidata a una comunità per minori su disposizione del Tribunale. Nonostante l’affidamento istituzionale, la bambina aveva la possibilità di trascorrere del tempo con gli zii, presso i quali è avvenuta la scomparsa.

Mobilizzazione delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo la segnalazione della scomparsa, la polizia ha attivato le procedure di ricerca. Le autorità stanno conducendo ricerche in tutta l’area di San Giovanni Teatino e nei dintorni per rintracciare la bambina, considerando ogni possibile pista e collaborando con la comunità locale per qualsiasi informazione utile che possa aiutare nel ritrovamento.

Appello alla comunità

La situazione ha generato grande preoccupazione nella comunità locale e un appello è stato lanciato a chiunque possa avere informazioni. Le autorità hanno chiesto collaborazione e segnalazione immediata nel caso si notino movimenti sospetti o si abbiano informazioni che possano facilitare il ritrovamento della bambina. La priorità è garantire il ritorno sicuro della minore.