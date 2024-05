Gruppetto di bambini gioca per strada, arriva un pitbull e li attacca, i piccoli trasportati d’urgenza in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un pitbull ha aggredito un gruppo di bambini mentre giocavano in una strada alla periferia di Domusnovas, nel sud della Sardegna.

L’episodio, accaduto domenica mattina, ha lasciato due bambini di 10 anni feriti. I piccoli sono stati immediatamente soccorsi e trasportati agli ospedali di Carbonia e Cagliari per ricevere le cure necessarie. Uno dei bambini ha riportato ferite a una mano, mentre l’altro all’orecchio.

Fuga dell’animale

Dopo l’attacco, il pitbull è fuggito, lasciando dietro di sé paura e preoccupazione tra i residenti e i bambini presenti. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla gestione degli animali potenzialmente pericolosi. La comunità locale è ora più allarmata riguardo alla presenza di cani non adeguatamente controllati nelle aree pubbliche.

La regolamentazione

Esperti del settore come Alan Beck, pioniere dell’antrozoologia, descrivono i pitbull come “armi cariche”, a causa della loro storia come cani da combattimento. Allo stesso tempo, vi è chi, come la scienziata britannica Sarah Knight, propone misure drastiche come l’estinzione della razza. La tragedia sottolinea l’importanza di regolamentare più severamente la detenzione di razze considerate pericolose, introducendo requisiti specifici per i proprietari, come la necessità di ottenere un patentino, per prevenire ulteriori incidenti.