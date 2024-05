Puglia, 43enne aggredito in casa dal suo pitbull, si rifugia sul balcone, da lì lo salvano e trasportano in codice rosso in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un drammatico episodio di aggressione animale si è verificato ad Andria, dove un uomo di 43 anni è stato attaccato dal proprio pitbull all’interno del suo appartamento situato in via Caracciolo, nel centro della città.

Le circostanze che hanno scatenato l’aggressione del cane rimangono incerte, ma l’animale ha morso l’uomo a braccia e altre parti del corpo, causando ferite serie.

Salvataggio in extremis

Nonostante le ferite riportate, l’uomo è riuscito a sfuggire al proprio aggressore rifugiandosi sul balcone dell’appartamento, da dove ha chiamato aiuto. Il tempestivo intervento dei soccorritori, tra cui personale del 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, ha permesso di mettere in sicurezza la vittima. Mediante l’uso di una barella e l’assistenza dei vigili del fuoco, l’uomo è stato calato dal balcone e trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria in codice rosso, per poi essere trasferito al reparto di Chirurgia plastica del policlinico di Bari.

Il destino del cane

Dopo l’aggressione, il pitbull è stato sedato da veterinari della Asl Bat (Barletta Andria Trani) e trasferito in un luogo sicuro per evitare ulteriori incidenti.