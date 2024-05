Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria fuori di sé: “Finchè condurrò io L’Isola, questa cosa non accadrà mai più”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente ha momentaneamente interrotto l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, causando grande preoccupazione sia tra i partecipanti che tra il pubblico a casa.

Durante la prova leader chiamata “La Centrifuga”, la concorrente Khady Gueye ha subito un infortunio. Mentre era legata a un palo che girava entrando e uscendo dall’acqua, i suoi capelli si sono impigliati, provocandole notevole dolore e spingendola ad urlare per l’intervento immediato.

Reazione immediata e soccorso

La situazione è stata gestita con prontezza grazie all’intervento dell’inviata Elenoire Casalegno e della presenza in studio di Vladimir Luxuria, che ha esortato a liberare immediatamente la concorrente: “Vi prego, slegatela il prima possibile.” La prova è stata sospesa e Khady è stata prontamente assistita. “I capelli si erano legati al palo, le tiravano e le facevano male,” ha spiegato successivamente la conduttrice, assicurando che, nonostante lo spavento, la concorrente non ha riportato gravi conseguenze.

Condizioni di Khady e decisioni future

Dopo essere stata visitata dal medico, Khady è tornata sulla spiaggia, dove è stata accolta da Eleonoire Casalegno che ha verificato il suo stato. Nonostante il grande spavento, Khady ha rassicurato tutti, sottolineando di aver perso solo qualche ciocca di capelli e non di aver subito danni più gravi. In seguito all’incidente, la produzione ha deciso di eliminare quella specifica prova dalle future puntate. “Fino alla finale e fino a quando ci sarò io, questa prova non si farà più,” ha dichiarato la conduttrice, mettendo la sicurezza dei concorrenti al primo posto. Nonostante l’incidente, Khady è stata proclamata leader della settimana, un risultato che ha portato un lieto fine a una situazione potenzialmente pericolosa.