E’ morto Vincenzo Fiorillo, l’uomo che era stato spinto senza motivo da un giovane davanti al suo bar

Vincenzo Fiorillo, un noto commerciante 91enne di Napoli, è deceduto nella notte a seguito delle gravi ferite riportate in un’aggressione avvenuta il primo maggio.

Fiorillo era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato spinto violentemente da un giovane senza fissa dimora di fronte al suo bar in via Santa Maria di Costantinopoli.

Dettagli sull’aggressione

L’aggressore, un 25enne tedesco identificato come Filix Stoils, era già noto ai servizi sociali e soffriva di problemi mentali. Nonostante non vi fossero stati precedenti diverbi tra i due, Stoils aveva spinto all’improvviso l’anziano commerciante, causandogli una caduta rovinosa sui tavoli del bar, con conseguente emorragia cerebrale. Fiorillo era stato immediatamente operato, ma era rimasto in coma farmacologico fino alla sua morte.

Conseguenze legali

In seguito al decesso di Fiorillo, la posizione legale di Stoils si aggrava, passando da lesioni gravissime a potenziali accuse più severe.