Elisabetta Gregoraci  su Flavio Briatore: “È ancora geloso di me, non si rassegnerà mai”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel corso di un’intervista rilasciata a Diletta Leotta per il podcast “Mamma Dilettante”, Elisabetta Gregoraci ha discusso apertamente del suo precedente matrimonio con Flavio Briatore, evidenziando come l’imprenditore non abbia ancora superato del tutto la loro separazione. “Lui è ancora geloso, diciamolo.

Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: ‘Non si rassegnerà mai’”, ha rivelato Gregoraci. Nonostante l’evidente attaccamento di Briatore, Elisabetta ha chiarito che i suoi sentimenti non sono più gli stessi, e ora è felicemente impegnata con un altro imprenditore, Giulio Fratini.

Ricordi del primo incontro

Elisabetta ha poi raccontato il loro primo incontro avvenuto in un contesto sociale ricco e glamour, descrivendo un Briatore circondato da belle donne e come quest’incontro non sia stato un colpo di fulmine. “Vado in questo posto con un’amica e lì incontro – erano forse le 8 di sera, una specie di aperitivo – un harem di ragazze, vedo tante ‘girls’ molto belle con in mezzo, un po’ brizzolato, Flavio”, ha descritto Gregoraci, aggiungendo come la sua prima impressione non fosse stata positiva: “Io non lo conoscevo e devo dire che non mi era particolarmente simpatico. Non bisogna mai giudicare le persone senza conoscerle, ma sai… le modelle, i rubinetti d’oro, lo champagne, avevo un’immagine un po’ forte, lontano dai miei standard.”

La nascita di una relazione

Nonostante l’impressione iniziale, la conversazione che ne seguì rivelò una persona diversa da quella che Elisabetta si aspettava. “Lui, furbetto, si alza, arriva e si mette accanto a me. Era vestito malissimo, ancora mi ricordo che era pieno di colori, giacca marrone, pantalone giallo. Inizia a parlare e scopro che è una persona interessante, molto intelligente e simpatica. Mi dice: ‘Ti do uno strappo in hotel se vuoi’.” La loro relazione crebbe rapidamente dopo questo incontro, con Briatore che mostrò un interesse sincero: “In ascensore mi scrive questo messaggio: ‘Sei di più, sei speciale, non cambiare mai’. Io dico grazie.”