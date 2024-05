Annalisa e Tananai domenica 2 giugno si esibiranno a Giovinazzo, per il “Road to Battiti”, evento gratuito

0 Condivisioni acebook Twitter

Il tour “Road to Battiti”, preludio al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, comincerà sabato 1 giugno a San Ferdinando di Puglia con la presenza di Irama.

L’evento si svolgerà in viale Giovanni XXIII e inizierà alle 18 con l’animazione dei DJ e degli animatori della radio del sud. Irama sarà protagonista di un’intervista dal vivo dal truck della radio, trasmessa in diretta su canale 11 e sul 730 di Sky. Dopo l’intervista, intorno alle 21, ci sarà la performance live di Irama che includerà il suo nuovo singolo “Galassie”. Questa performance sarà in seguito inclusa in una delle puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, ora trasmesso anche su Canale 5.

Domenica di musica con Annalisa e Tananai

La domenica, 2 giugno, sarà il turno di Annalisa e Tananai che si esibiranno in Piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. Come il giorno precedente, lo spettacolo inizierà alle 18 e proseguirà fino alle interviste con gli artisti nello studio mobile della radio. Entrambi gli artisti eseguiranno due canzoni ciascuno durante la loro “performance on the road”, che sarà anch’essa trasmessa in una delle future puntate del “Radio Norba Cornetto Battiti Live”.

Successi in radio e classifiche

Tananai è attualmente in radio con il suo singolo “Veleno” e ha raggiunto notevoli successi nell’ultimo anno, inclusi un doppio disco di platino per l’album “Rave, Eclissi” e un quintuplo disco di platino per il singolo “Tango”. Annalisa, da parte sua, continua a raccogliere successi e riconoscimenti come l’artista femminile più certificata dell’era Fimi, con hit recenti come “Sinceramente” e “Istinto animale”, quest’ultimo in collaborazione con Guè ed Ernia.

Media partnership e accesso agli eventi

Il “Road to Battiti” gode della media partnership di “Tv Sorrisi e Canzoni”, che seguirà tutti gli aspetti del tour, offrendo contenuti esclusivi sul magazine, sul sito e sui social media. L’ingresso agli eventi del “Road to Battiti” è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze massime consentite, permettendo ai fan di godere della musica dal vivo senza alcun costo.