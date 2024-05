Massimo Bernardini lascia Tv Talk e parla di Matano: “Voleva che dessimo dati falsi dicendo che tra lui e la d’Urso faceva più ascolti lui”

0 Condivisioni acebook Twitter

Massimo Bernardini, noto per la sua conduzione di TvTalk, ha condiviso alcune riflessioni illuminanti sulla competizione tra i conduttori televisivi italiani durante una recente intervista con FQ Magazine.

Bernardini ha svelato dettagli della storica rivalità tra Alberto Matano, frontman di “La vita in diretta” su Rai1, e Barbara D’Urso, ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” su Canale 5, delineando come le tensioni si manifestano non solo davanti alle telecamere, ma anche dietro le quinte.

L’episodio controverso con Barbara D’Urso a TvTalk

Raccontando un episodio specifico, Bernardini ha illustrato le difficoltà incontrate nel mantenere un equilibrio imparziale nel suo programma, che si propone di ospitare figure di spicco da diverse reti televisive. “Ogni volta tocca spiegare la necessità del programma di avere ospiti da ogni canale, per essere terzi. Non sa quante rogne abbiamo avuto…”, ha commentato Bernardini. La situazione si è complicata ulteriormente quando Barbara D’Urso è stata ospite a TvTalk. “C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ragione – ha quindi continuato Massimo Bernardini – Due anni fa, per esempio, venne da noi Barbara D’Urso e parlammo dei suoi ascolti a Pomeriggio Cinque come facciamo sempre a TvTalk. Il competitor Rai si lamentò molto del fatto che non avessimo sottolineato la sua vittoria all’auditel, ‘dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi’”.

La risposta di TvTalk alle pressioni

Bernardini ha spiegato come la mission di TvTalk sia quella di fornire un’analisi obiettiva del panorama televisivo, senza diventare portavoce di nessuna rete in particolare. “Ma noi dobbiamo essere terzi e se invito un ospite non è che lo piglio a schiaffi. Certo non diamo dati falsi, ma trattiamo bene l’ospite. Secondo il competitor avremmo dovuto parlare della vittoria sugli ascolti e delle ragioni di questa vittoria. Ma il compito di TvTalk è provare ad analizzare la televisione non fare da bandiera della Rai”.

Bernardini sulla professionalità di Matano

Nonostante l’incidente, Bernardini ha espresso grande rispetto per Alberto Matano come professionista del settore. “Ho grande stima di lui come professionista. È riuscito a mantenere uno stile giornalistico nell’intrattenimento. Ma quell’episodio non mi è piaciuto”, ha concluso, sottolineando come episodi del genere possano lasciare un’impressione duratura anche tra colleghi che normalmente si rispettano.