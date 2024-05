Atteggiamento minaccioso, tuta mimetica e padella in mano, uomo sta seminando il terrore per le strade della città

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo vestito in mimetica, armato di coltello in una mano e di una padella nell’altra, è stato avvistato oggi a vagare per le strade del quartiere Prati a Roma, causando allarme tra i residenti.

Molti hanno prontamente segnalato la sua presenza al numero di emergenza 112, temendo che potesse rappresentare una minaccia. Nonostante l’aspetto minaccioso, secondo le prime informazioni l’uomo non ha proferito parola né ha compiuto gesti aggressivi verso nessuno.

Intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri si sono immediatamente attivati per rintracciare l’uomo, la cui presenza ha suscitato notevole preoccupazione nella comunità. Il consigliere della Lista Civica Gualtieri, Renato Sartini, ha confermato l’autenticità della segnalazione e l’avvio delle ricerche. “Ho chiamato il comando verificando che la notizia è vera,” ha dichiarato Sartini, aggiungendo che “a seguito di più segnalazioni da parte di cittadini della zona di Piazza degli Strozzi è in corso la ricerca dell’uomo da parte dei Carabinieri. Fate attenzione. Se lo doveste individuare state lontani e chiamate il 112”.

Reazioni della comunità e stato dell’uomo

L’uomo è stato visto in Piazza degli Strozzi, procedendo in silenzio ma visibilmente armato. Questa insolita apparizione ha innescato una catena di avvisi sui social media, con numerosi residenti che esprimevano preoccupazione e invitavano alla cautela. Nonostante le apprensioni, non ci sono stati segnali che l’individuo abbia tentato di avvicinare o minacciare i passanti. La possibilità che l’uomo possa trovarsi in uno stato confusionale non è esclusa, e attualmente non si hanno ulteriori aggiornamenti sul suo stato o sulla sua posizione. Le autorità continuano le indagini per assicurarsi che non costituisca un pericolo per se stesso o per altri.