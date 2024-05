Chiara Ferragni, dopo le foto di Fedez che bacia un’altra, la Ferragni chiacchiera con i suoi follower dell’argomento: “Era ora”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nonostante Chiara Ferragni non abbia commentato direttamente le recenti foto di Fedez con la modella Garance Authié, una sua reazione sui social ha attirato l’attenzione.

Durante un weekend trascorso a Madrid con i figli, una follower ha commentato un post di Ferragni, facendo riferimento alle immagini del rapper con un’altra donna, apparse poco dopo la loro separazione. La risposta di Ferragni, un semplice cuore, seppur non esplicita, è stata interpretata come un segno di approvazione alle parole della fan.

Fedez a Monte Carlo

Le foto di Fedez mano nella mano con la giovanissima

modella francese Garance Authié hanno fatto il giro del web dopo essere state scattate a Monaco durante il Gran Premio di Monte Carlo. Fedez e la Authié sono stati visti insieme su uno yacht insieme ad altri amici, e un video in cui i due si tengono per mano ha rapidamente guadagnato popolarità. Questo non è stato il loro primo avvistamento pubblico insieme; i due erano stati già notati mesi fa a Parigi.

La risposta di Ferragni

Chiara Ferragni, da parte sua, ha trascorso il weekend a Madrid, apparentemente distaccata dagli eventi. Ha pubblicato una foto su Instagram con la didascalia: “Fine settimana a Madrid = sempre un’ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco”. In risposta a un commento di una follower che le diceva “Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘good riddance'”, che significa “finalmente” o “era ora”, Ferragni ha risposto con un cuore.