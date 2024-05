Trovata la mamma della neonata abbandonata tra gli scogli, è una bambina di soli 13 anni in gravissime condizioni di salute post partum

12 Condivisioni acebook Twitter

Nella mattinata di domenica 26 maggio, una neonata è stata trovata senza vita tra gli scogli di Villa San Giovanni, un tranquillo comune in provincia di Reggio Calabria, con il cordone ombelicale ancora attaccato e racchiusa all’interno di uno zaino.

La scoperta è stata fatta nelle vicinanze degli imbarcaderi che conducono verso la Sicilia, un luogo molto frequentato che ha subito attirato l’attenzione delle autorità locali.

Identificazione e condizioni della giovane madre

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno portato all’identificazione della madre della neonata, una ragazza di soli 13 anni, residente con la sua famiglia a Villa San Giovanni. La giovane è stata trovata in condizioni di salute preoccupanti, a causa di una setticemia, una grave infezione legata alle complicazioni del parto. Questo ha richiesto il suo immediato trasporto in ospedale, dove è stata sottoposta a cure intensive per stabilizzarne le condizioni.

Indagini in corso e contesto familiare

La situazione familiare della tredicenne è al centro delle indagini. Le circostanze esatte del parto e gli eventi che hanno portato alla morte e all’abbandono della neonata sono ancora oggetto di accertamento. La comunità locale e le autorità stanno lavorando per fornire risposte alla comunità e stabilire le responsabilità. La minore sarà ascoltata in audizione protetta non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, e i risultati dell’autopsia, previsti per i prossimi giorni, saranno cruciali per comprendere la dinamica degli eventi.