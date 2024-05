“La volta buona”, Gianfranco Vissani velenoso con la Balivo crea tensione

1 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di “La volta buona”, trasmissione pomeridiana di Rai Uno, Caterina Balivo ha ospitato Gianfranco Vissani.

Il celebre chef, noto per il suo carattere schietto, ha espresso il suo disappunto per la lunga attesa dietro le quinte, prima di poter entrare in studio. “Pensavo non mi volessi più…” ha commentato Vissani, riferendosi a quanto tempo ha dovuto attendere prima di poter partecipare al programma. In sua difesa, Balivo ha attribuito il ritardo agli autori del programma, spiegando che la precedente intervista si era prolungata oltre il previsto.

Tensioni in studio

Nonostante l’iniziale malumore, la conversazione tra la Balivo e Vissani è proseguita, focalizzandosi sui momenti salienti della carriera dello chef, intervallati da una serie di clip che rievocavano le sue precedenti apparizioni televisive. Tuttavia, un problema tecnico ha interrotto la trasmissione del video, creando un breve momento di confusione in studio, prontamente gestito dalla Balivo con professionalità e un pizzico di umorismo. “Che succede? Torniamo in studio? Cosa succede regia? Siamo in diretta… Se il filmato non riesce ad andare avanti non fa niente eh… In questo caso cosa si fa?” ha dichiarato la conduttrice, mostrando la sua abilità nel gestire imprevisti dal vivo.

Confronto acceso

Il clou della puntata è avvenuto quando è scoppiato un acceso dibattito tra Vissani e un’altra ospite, Rosy Chin, sui diversi approcci culinari. Vissani, noto per la sua passione per la tradizione culinaria italiana, si è trovato in disaccordo con le idee moderne promosse da Chin, culminando con una richiesta esplicita a Balivo: “Ma lei chi l’ha chiamata qua? Non mi potete parlare di follower…” Questa tensione ha aggiunto un ulteriore elemento di tensione alla puntata.