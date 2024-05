Chiara Ferragni: “Finalmente il tacco 12 senza sensi di colpa” e il web esplode di commenti e meme

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la comparsa di immagini che ritraggono Fedez in compagnia della modella Garance Authié, Chiara Ferragni ha trovato un modo divertente e sottile per interagire con i suoi fan su TikTok.

Con un selfie che la mostra con una faccia disgustata e lo sguardo al cielo, l’influencer ha chiesto ai suoi follower di suggerire una didascalia, stimolando una partecipazione creativa e un po’ ironica da parte della sua community.

La didascalia vincente e le reazioni

Tra i vari commenti divertenti e pungenti, uno in particolare ha catturato l’attenzione di Ferragni, meritandosi un “like” da parte sua: “Finalmente potrò uscire col tacco 12 senza avere sensi di colpa”. Questa didascalia fa riferimento agli episodi passati in cui Ferragni ha dovuto considerare l’altezza dei tacchi in pubblico per non apparire troppo alta accanto al marito. Il commento ha colpito nel segno, mostrando come l’influencer abbia scelto di rispondere con leggerezza e autoironia alla situazione.

Altri commenti popolari

Non solo la didascalia sui tacchi ha ricevuto attenzione, ma altri commenti divertenti hanno anche suscitato reazioni positive da parte di Ferragni, come: “Il mio ex ha un’altra bambina da portare all’asilo” e “Quando mio marito cerca di farmi ingelosire con la prima scappata di casa che trova”. Queste interazioni mostrano come Chiara Ferragni gestisca con spirito e humor le dinamiche personali complesse, utilizzando i social media come uno spazio per il contatto diretto con i suoi fan, anche nei momenti potenzialmente difficili.