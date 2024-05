Michelle Hunziker, chi è Matteo Viezzer l’uomo che le è accanto dopo Alessandro Corollo e che la fa ridere tantissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Michelle Hunziker è stata recentemente fotografata in compagnia di un nuovo accompagnatore identificato come Matteo Viezzer.

Questo incontro è avvenuto durante una cena insieme a Anna Tatangelo e il suo fidanzato, Mattia Narducci. Matteo Viezzer, originario di Vittorio Veneto e manager nel settore dell’alta moda, si distingue non solo per la sua carriera professionale ma anche per essere il figlio di un rinomato ortopedico, Giorgio Viezzer. Questa serata ha sollevato speculazioni riguardo un possibile nuovo romanzo nella vita della popolare conduttrice, specie dopo la conclusione della sua relazione con Alessandro Carollo.

Dettagli sulla vita e carriera di Matteo Viezzer

Matteo Viezzer si è affermato nel mondo della moda come manager di un prestigioso brand. Dettagli sulla sua vita privata rimangono scarsi, poiché i suoi profili social sono mantenuti privati, forse in un tentativo di preservare la sua privacy il più a lungo possibile. Nonostante l’attenzione mediatica, Viezzer sembra determinato a mantenere un basso profilo, anche se è noto che Hunziker ha brevemente condiviso immagini di loro insieme sui social media, che sono state prontamente rimosse.

La serata rivelatrice con Anna Tatangelo

Le fotografie scattate durante la cena mostrano Hunziker e Viezzer in momenti di chiara complicità, suggerendo una crescente vicinanza tra i due. Le immagini pubblicate da Diva e Donna catturano i due mentre ridono e conversano animatamente, il che ha alimentato ulteriori voci su una possibile nuova relazione. Nonostante queste speculazioni, né Hunziker né Viezzer hanno confermato ufficialmente la natura della loro relazione, mantenendo un silenzio che solo alimenta la curiosità pubblica e mediatica.