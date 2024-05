Luca Barbareschi: “Sono ricchissimo ma i miei figli non avranno un euro da me, li ho diseredati, lavorassero”

0 Condivisioni acebook Twitter

Luca Barbareschi, noto attore, produttore e regista, ha recentemente rivelato in un’intervista i momenti più complessi della sua vita, inclusi quelli legati alla sfera familiare.

Barbareschi ha parlato delle sue decisioni più impopolari, come quella di diseredare i suoi sei figli. Ha spiegato la sua scelta, affermando: “Così devono lavorare.” Questa decisione radicale è stata presa per spingerli verso l’indipendenza e il duro lavoro, nonostante possa sembrare severa, l’attore sostiene di averlo fatto pensando al loro bene: “Non è un mio problema. Lo faccio per il loro bene. Se volevo essere popolare andavo al Grande Fratello.”

Le sfide personali e i rimpianti di Barbareschi

Nonostante le controversie e i successi professionali, Barbareschi ha affrontato molte sfide anche nella sua vita personale, compreso il dolore causato dall’abbandono materno e le complesse dinamiche familiari con suo padre e i suoi figli. “Non mi pento mai di nulla, sono responsabile delle mie azioni,” ha dichiarato, rivelando anche di aver sofferto per le conseguenze delle sue scelte, come la separazione dalla madre delle sue prime tre figlie, che ha descritto come un momento di grande rimorso: “Certo ho commesso tanti errori, come aver fatto soffrire le mie tre figlie ancora piccole, con la separazione dalla madre. Resta il rimorso, però non tornerei mai indietro.” Tuttavia, nonostante questi momenti di dolore, ha sempre preso decisioni consapevoli e difficili, guidato dalla necessità di affrontare le situazioni della vita.

Relazioni e rinascite: l’amore e il dolore nel percorso di Barbareschi

La vita sentimentale di Barbareschi è stata altrettanto tumultuosa e intensa. Ha parlato del suo amore per Lucrezia Lante Della Rovere, che descrive come una delle relazioni più significative e passionali della sua vita. “È stato un grande amore, ci desideravamo pazzamente,” ha raccontato, condividendo la profondità del suo dolore quando la relazione si è conclusa: “Quando se n’è andata mi è crollato tutto addosso. Per lei avevo lasciato mia moglie incinta della terza figlia. Ho fatto tanto casino per ritrovarmi ancora da solo.” Nonostante i momenti felici, la fine di questa storia lo ha lasciato solo e con un senso di perdita devastante, simile a quello provato in altri momenti difficili della sua vita personale. Queste esperienze hanno plasmato Barbareschi, rendendolo la persona complessa e controversa che è oggi, sempre in bilico tra il successo professionale e le sfide personali.