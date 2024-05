Giorgio Manetti, ex volto di “Uomini e Donne”, diventa cantante, il video della sua hit estiva “Rotola l’Estate” sta già spopolando

0 Condivisioni acebook Twitter

Giorgio Manetti, noto al pubblico televisivo come il cavaliere del Trono Over di “Uomini e Donne” e per la sua storia con Gemma Galgani, ha intrapreso una nuova carriera nel mondo della musica.

L’ex manager d’azienda ha recentemente pubblicato il singolo “Rotola l’Estate”, realizzato in collaborazione con l’artista Giusy Mercury. Questa mossa segna un significativo cambio di direzione nella sua carriera, dimostrando la sua versatilità e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti artistici.

Un possibile ritorno a “Uomini e Donne”?

La pubblicazione del singolo solleva interrogativi su un possibile ritorno di Manetti nel programma che lo ha reso famoso. Proprio come accaduto un anno fa con Pinuccia Della Giovanna, che ha fatto ritorno a “Uomini e Donne” per esibirsi, si specula se anche Manetti potrebbe calcare nuovamente il palco del programma per promuovere la sua nuova hit. Questa possibilità rimane un’ipotesi affascinante sia per i fan di lunga data sia per i nuovi ascoltatori attirati dalla sua incursione nel mondo della musica.

La reazione dei fan: attesa e supporto

Il debutto musicale di Manetti ha suscitato curiosità e entusiasmo tra i suoi fan. La transizione di Manetti da personaggio televisivo a cantante non solo arricchisce la sua biografia ma apre anche nuove possibilità per il suo futuro nel mondo dello spettacolo, mantenendo vivo l’interesse del pubblico e dimostrando che non è mai troppo tardi per reinventarsi.