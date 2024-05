Giorgia Meloni stringendogli la mano, si presenta a Vincenzo De Luca come: “Quella str**za della Meloni” , come è solito definirla lui, De Luca resta di ghiaccio

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’inaugurazione di un centro sportivo a Caivano, Giorgia Meloni ha colto l’opportunità di un incontro faccia a faccia con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, per ricordare pubblicamente un episodio passato.

Con una mano tesa e un tono fermo, la Presidente del Consiglio si è rivolta a De Luca dicendo: «Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?». Questa dichiarazione ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti e dei media, segnando un momento significativo nell’evento.

La reazione di De Luca e l’ambiente circostante

La risposta di De Luca è stata misurata e diretta, limitandosi a un semplice saluto: «Benvenuta, sì bene…di salute». La scena si è svolta alla presenza del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e di altri videoreporter, confermando la tensione palpabile tra i due leader politici. L’intervento di Meloni è stata una chiara risposta a commenti precedenti fatti da De Luca, che aveva usato termini dispregiativi per riferirsi a lei in un’occasione privata, captati in un fuorionda.

Contesto politico e risvolti futuri

L’evento a Caivano si è svolto in un momento politicamente carico, poco prima delle Elezioni Europee e Amministrative, accentuando la rilevanza dell’interazione tra Meloni e De Luca. La capacità di Meloni di utilizzare questo confronto per ribadire la sua posizione e rispondere a precedenti offese mostra una strategia comunicativa che mira a rafforzare la sua immagine di leader decisa e resiliente di fronte agli attacchi.