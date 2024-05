Uomo accoltella un ladro che si era intrufolato nella sua abitazione e il ladro muore, arrestato

0 Condivisioni acebook Twitter

A Rosario Valanidi, una periferia di Reggio Calabria, un uomo di 48 anni è stato fermato dalle autorità per l’omicidio di Alfio Stancampiano, un trentenne originario di Catania.

Stancampiano è stato accoltellato mortalmente e successivamente abbandonato nei giardini dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria. L’omicidio, che si è verificato ieri mattina, ha portato rapidamente all’arresto del responsabile, su disposizione del procuratore Giovanni Bombardieri e del pm Nunzio Di Salvo.

Dettagli del fatale incontro

Il tragico evento è avvenuto quando Stancampiano, insieme ad altri tre complici, ha tentato di effettuare un furto nell’abitazione del 48enne. Durante il tentativo di furto, i malviventi sono stati sorpresi dal proprietario dell’abitazione, che ha reagito accoltellando due degli intrusi. Questo ha portato alla morte di Stancampiano e al ferimento di un altro complice, che è riuscito a fuggire fino a Messina, dove è stato poi ricoverato e posto sotto sorveglianza dalla polizia.

La fuga e le indagini in corso

Dopo l’aggressione, i complici hanno trasportato Stancampiano all’ospedale di Reggio Calabria, dove è deceduto poco dopo. Sono poi fuggiti, tentando di raggiungere Catania. La polizia ha recuperato l’arma del delitto e ha posto sotto sequestro sia l’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio sia l’auto usata dalla banda per la fuga, trovata a Villa San Giovanni. Mentre le indagini continuano, rimangono domande aperte su perché il gruppo, proveniente da Catania, abbia scelto di colpire proprio in una località isolata come Rosario Valanidi.