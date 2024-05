Ragazza di 24 anni alla guida della sua auto impatta violentemente con una moto guidata dal 45enne appassionato di rally, Nino Salvatore, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

1 Condivisioni acebook Twitter



Ieri sera, intorno alle 19:30, la tranquilla località di Roccasecca, nel sud della provincia di Frosinone, è stata teatro di un drammatico incidente stradale.

Nino Salvatore, un noto meccanico e appassionato di rally di 45 anni, è morto in seguito a uno scontro frontale mentre guidava la sua moto. L’incidente è avvenuto in via del Querceto, una strada parallela alla via Casilina, dove la moto di Salvatore si è scontrata con un’auto guidata da una giovane del posto, di 24 anni. La violenza dell’impatto ha causato la morte immediata dell’uomo, che non ha avuto scampo nonostante i rapidi tentativi di soccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità. La conducente dell’auto, visibilmente sotto shock ma illesa, è stata assistita sul posto e sarà sottoposta a test alcolemici e tossicologici, come previsto dalla procedura standard in questi casi di grave incidente. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati per ulteriori analisi, e le autorità hanno avviato un’inchiesta per omicidio stradale, allo scopo di fare piena luce sugli eventi.

L’impatto tra la moto di Nino Salvatore e l’automobile è stato estremamente violento, causando al motociclista ferite fatali e la morte istantanea dopo un volo di diversi metri. Il team del 118, arrivato tempestivamente, non ha potuto far altro che confermare la tragica conclusione. Questo evento ha lasciato una comunità in lutto, in particolare coloro che conoscevano Salvatore per la sua passione per i rally e la sua ben nota abilità meccanica.