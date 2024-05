Chiara Ferragni, il dettaglio dell’outfit per la visita alla Galleria d’Arte Moderna a Milano fa impazzire i fan

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante una recente mattinata trascorsa a Milano, Chiara Ferragni, insieme all’amica Veronica Ferraro, è stata vista esplorare la Galleria d’Arte Moderna di Milano (GAM).

Vestita in perfetto stile preppy, Chiara indossava un blazer oversize abbinato a una T-shirt cropped bianca e nera e una mini gonna denim firmata The Attico. L’outfit era completato da accessori chiave: mocassini lucidi Gucci e calzini bianchi, un abbinamento che ha catturato l’attenzione non solo per lo stile, ma anche per l’implicito messaggio ironico verso l’ex marito Fedez, come notato da alcuni commenti sui social. “Questo look, combinando elementi sia classici che audaci, riflette perfettamente il gusto di Chiara per una moda che parla,” ha dichiarato lei stessa.

Un gesto simbolico presso un’icona storica



Posando accanto al busto di Napoleone, Chiara Ferragni ha scelto di indossare calzini con un dettaglio particolarmente in voga: il merletto. Questa scelta non solo segue la tendenza del ‘cute core’, che valorizza elementi come pizzi e fiocchetti, ma sembra anche lanciare una frecciatina all’ex marito, suggerendo una complessità di messaggi dietro la semplice scelta di un accessorio. Le sue pose, deliberate e pensate, sembrano riflettere una narrazione visiva che va oltre il semplice outfit.

L’importanza degli accessori nel look di Ferragni



Non solo il calzino ha giocato un ruolo cruciale nell’outfit di Chiara, ma anche la sua scelta di borse ha attirato l’attenzione. Portava con sé un Bauletto in pelle cognac di Miu Miu, arricchito da charms personalizzati, che riflettono la personalità e lo stile unico dell’influencer. Questo pezzo, che costa 2900 euro, è la testimonianza di come gli accessori possono definire e completare un look, confermando la posizione di Chiara come icona di stile influente. “È fondamentale per me che ogni elemento del mio outfit comunichi chi sono,” ha condiviso Chiara in un’intervista recente.