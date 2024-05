Padre accoltellato dalla figlia sedicenne, corre in strada e chiede aiuto, soccorso viene trasportato d’urgenza in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave episodio di violenza domestica ha scosso una tranquilla comunità del Basso Mantovano lunedì sera, quando una ragazza di soli 16 anni ha accoltellato suo padre.

L’incidente è avvenuto in strada, davanti agli occhi di alcuni residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi dopo aver notato l’uomo sanguinante che chiedeva aiuto. La vittima, colpita al collo, è stata rapidamente soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica, che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Carlo Poma. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate critiche e non è in pericolo di vita.

Intervento delle autorità e misure cautelari

La ragazza è stata prontamente fermata e, data la sua minore età, è stata affidata temporaneamente a una comunità protetta. Anche la madre e la sorella della ragazza sono state allontanate dall’abitazione familiare come misura cautelativa. La Procura dei minori di Brescia si sta occupando del caso, data la competenza territoriale, e ha programmato un interrogatorio per la ragazza nella mattinata di martedì. Al momento non sono chiare le motivazioni dietro l’aggressione né sono stati forniti dettagli ulteriori sulla dinamica degli eventi.

Contesto familiare e supporto dei servizi sociali

La famiglia era già nota ai servizi sociali, segnalata in passato per episodi di disagio. Questo incidente solleva nuovamente interrogativi sulle dinamiche interne e sulle possibili precedenti segnalazioni di problemi all’interno del nucleo familiare. Le autorità stanno investigando per comprendere meglio le cause che hanno portato a questo tragico evento, nel tentativo di fornire il supporto necessario agli altri membri della famiglia e di prevenire future tragedie.