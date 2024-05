Fine della storia tra Alessio Falsone e Anita Olivieri, arriva subito la frecciatina di Beatrice Luzzi

6 Condivisioni acebook Twitter

Solo poche ore fa, Alessio Falsone e Anita Olivieri, noti per il loro percorso nel Grande Fratello, hanno condiviso la notizia della loro rottura.

Attraverso un messaggio su Instagram, hanno spiegato la loro decisione di separarsi, enfatizzando come sia stata una scelta serena e consapevole. “Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione,” hanno annunciato, segnalando una maturità nell’affrontare le inevitabili differenze tra loro.

Le intuizioni di Beatrice Luzzi





Intanto, Beatrice Luzzi, un’altra ex partecipante del reality, non ha tardato a far notare come avesse previsto questa conclusione. Rifacendosi a un episodio avvenuto durante la loro permanenza nella Casa, Beatrice aveva espresso dubbi sulla durata della relazione tra Alessio e Anita, suggerendo che “sarebbe durata al massimo una manciata di settimane.” In un recente post su social, ha citato le sue stesse parole passate, scrivendo: “La visionnaire”, sottolineando la sua capacità di prevedere gli sviluppi del rapporto.

Messaggio di rispetto e affetto reciproco





Nonostante la fine della loro storia, Alessio e Anita hanno manifestato rispetto e affetto reciproco, rimarcando i momenti positivi trascorsi insieme. Hanno condiviso: “Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento.” Concludono poi con un messaggio che evidenzia la loro gratitudine reciproca e l’importanza della felicità individuale: “L’importante è che entrambi siamo felici. Vi abbracciamo forte tutti. A presto.”