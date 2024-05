Subisce un intervento al cuore, viene dimesso e muore dopo 5 giorni

2 Condivisioni acebook Twitter

La Procura della Repubblica di Latina ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo relativa alla morte di un uomo di 67 anni, deceduto cinque giorni dopo essere stato dimesso dall’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Il paziente aveva subito un intervento chirurgico al cuore. I familiari, sospettando un caso di malasanità, hanno sporto denuncia e sono assistiti da un avvocato di parte civile. Al momento, le indagini sono ancora in una fase preliminare e non risultano nomi iscritti nel registro degli indagati.

Le indagini in corso e acquisizione delle cartelle cliniche





Sotto la direzione del pubblico ministero, le forze dell’ordine hanno acquisito le cartelle cliniche del defunto per analizzare accuratamente l’andamento dell’intervento e i giorni successivi fino alla sua morte. Gli investigatori mirano a determinare se la morte del paziente sia stata una tragica fatalità o il risultato di negligenze mediche. È prevista l’esecuzione di un’autopsia sul corpo, attualmente all’obitorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I risultati dell’autopsia saranno cruciali per chiarire le cause precise del decesso.

Dettagli sull’intervento e i giorni seguenti





Secondo quanto riportato da La Repubblica, il paziente aveva subito un’operazione per l’applicazione di stent cardiaci, seguita da un malore. Dopo l’intervento, era stato dimesso dal reparto di Cardiologia dell’ospedale. Cinque giorni più tardi, il paziente ha avuto un altro grave malore, che questa volta si è rivelato fatale. Nonostante la rapida risposta del personale sanitario, intervenuto dopo una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.