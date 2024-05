Addio alla 23enne Lara Ponticiello che è morta in tre giorni per una meningite fulminante

0 Condivisioni acebook Twitter

Lara Ponticiello, studentessa originaria di Gonzaga (Mantova), ha perso la vita a causa di una meningite fulminante durante il suo soggiorno a Berlino per il programma Erasmus. I primi sintomi si sono manifestati venerdì 24 maggio e in soli tre giorni la malattia ha avuto un tragico esito. Lara, che studiava il tedesco, ha iniziato a sentirsi male improvvisamente, con sintomi che inizialmente sembravano innocui.

Critica situazione e interventi medici

Nonostante i tentativi di trattare i sintomi con farmaci comuni, la sua condizione è rapidamente peggiorata, portandola al ricovero in ospedale sabato, dopo uno svenimento. Le condizioni di Lara si sono aggravate velocemente, culminando in un coma irreversibile. I medici di Berlino hanno dichiarato il decesso nella serata di domenica 26 maggio. I genitori di Lara, arrivati a Berlino già sabato, hanno autorizzato l’espianto degli organi, ma a causa dell’avanzamento dell’infezione, i trapianti non sono stati possibili.

Il lutto e il ricordo nella comunità di Gonzaga

Prima di partire per il suo Erasmus, Lara era attivamente coinvolta nella sua comunità, offrendo ripetizioni agli studenti delle scuole elementari e medie. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incommensurabile nella vita di sua madre Roberta, suo padre Simone, e i suoi fratelli Loris e Gaia, oltre che nell’intera comunità di Gonzaga