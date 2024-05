Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: amore confermato sotto il sole della Sardegna

0 Condivisioni acebook Twitter

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno scelto la splendida cornice della Sardegna per un weekend all’insegna dell’amore e della famiglia.

Non solo passeggiate romantiche in riva al mare e scambi di effusioni, ma anche momenti familiari con Maddox, il figlio di Melissa e del suo ex marito Kevin Prince Boateng. La coppia, catturata dalle lenti dei fotografi, ha dimostrato un’intesa perfetta, confermando così le voci di un loro legame.

Le presentazioni ufficiali e il contesto familiare

Durante il soggiorno, Melissa ha anche presentato Carlo alla sua famiglia in Sardegna, segnale di un rapporto sempre più serio e consolidato. I due hanno inoltre visitato un terreno vicino Brescia, appartenente alla famiglia Beretta, dove Carlo ha introdotto Melissa ai suoi genitori. Questo momento rappresenta un passo importante per la coppia, specialmente considerando il passato sentimentale di Carlo e le precedenti relazioni familiari.

Momenti di svago e progetti futuri

Oltre alle coccole e ai baci, il tempo trascorso insieme ha incluso attività come giri in moto d’acqua con Maddox, mostrando che Carlo sta costruendo un rapporto anche con il figlio di Melissa. La coppia ha poi goduto di momenti di relax al Phi Beach, uno dei club più esclusivi della Costa Smeralda. Questi dettagli non solo confermano la loro relazione ma rivelano anche come entrambi stiano approfittando di questa nuova fase della loro vita per costruire qualcosa di significativo insieme, in un contesto di felicità e armonia.