Una mamma si presenta alla stazione di polizia: “Ho sparato a mia figlia di 9 anni e ho annegato mio figlio di due”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 36 anni, ha confessato di aver ucciso i suoi due figli in maniera tragica.

Dopo essersi presentata di sua spontanea volontà alla stazione di polizia locale, ha ammesso di aver sparato alla sua bambina di 9 anni e di aver annegato il suo bambino di 2 anni.

A Festus, Missouri, Ashley Parmeley ha ucciso i duoi due bambini. Lo sceriffo della contea di Jefferson, Dave Marshak, ha condiviso i dettagli di questa tragedia durante una conferenza stampa, descrivendo come la bambina sia stata trovata senza vita all’interno dell’auto di Parmeley, parcheggiata fuori dalla stazione di polizia, con evidenti ferite da arma da fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, è stato impossibile salvarla. Parmeley, visibilmente scossa e con i vestiti ancora bagnati, ha raccontato agli investigatori che il piccolo di due anni è stato annegato al Timber Creek Resort, dove poi è stato ritrovato il corpo del bambino.

Risposta legale

Al momento, Parmeley è accusata solo per la morte del figlio più piccolo, ma le autorità stanno procedendo per estendere l’accusa anche per la morte della figlia. Lo sceriffo Marshak ha sottolineato la difficoltà di questa vicenda per tutti i coinvolti, estendendo le condoglianze ai familiari delle vittime e ai soccorritori. Un terzo minore, membro della famiglia ma non figlio biologico di Parmeley, è stato trovato illeso.