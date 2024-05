Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato è stato dimesso, per lui finalmente un graduale ritorno alla normalità

0 Condivisioni acebook Twitter

Christian Di Martino, il coraggioso poliziotto di 35 anni, è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano.

Aveva subito gravi ferite dopo essere stato accoltellato in un incidente avvenuto presso la stazione di Lambrate, ma ora può finalmente tornare a casa. L’aggressione, perpetrata da un pregiudicato, era avvenuta mentre Di Martino interveniva per soccorrere una donna aggredita dall’attaccante.

Dettagli dell’aggressione

Il drammatico episodio si è verificato il 23 maggio, quando il poliziotto è intervenuto per aiutare una donna colpita con un sasso. Durante l’operazione, il poliziotto ha cercato di immobilizzare l’aggressore, un 37enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine, usando un taser. Tuttavia, l’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito Di Martino ripetutamente. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, il poliziotto ha lottato per la vita e, grazie all’impegno del personale sanitario, è riuscito a superare il momento critico.

Elogi e supporto

La vicenda ha suscitato grande attenzione e supporto per Di Martino, con l’ammirazione per il suo coraggio e la dedizione al dovere. Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha elogiato il lavoro delle forze dell’ordine e la qualità del sistema sanitario regionale, che ha giocato un ruolo cruciale nel salvare la vita del poliziotto. Fontana ha anche espresso il desiderio di incontrare Di Martino di persona una volta completamente recuperato per ringraziarlo e congratularsi per il suo eroismo.