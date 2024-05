Angelina Mango illumina la Croazia con un outfit verde lime durante il suo tour estivo

0 Condivisioni acebook Twitter

Angelina Mango ha inaugurato il suo atteso tour estivo con una tappa memorabile in Croazia, dove ha svelato un look audace e accattivante.

La popolare cantante, fresca di vittoria a Sanremo con il brano “La Noia” e di una performance esaltante all’Eurovision 2024, ha scelto di dare il via al suo tour con un abbigliamento che non passa inosservato: un completo verde lime con il tanga esposto sopra la gonna. Questa scelta stilistica non è solo un segno distintivo del suo stile unico, ma anche un’affermazione del suo carattere intraprendente e della sua presenza scenica inconfondibile.

Lo stile di Angelina

Il completo indossato da Angelina Mango, parte della collezione Primavera/Estate 2024 di Diesel, comprende un delicato tulle drappeggiato, un bustier crop con spalline sottili e una gonna a tubo che lascia intravedere il tanga, creando un effetto visivo sorprendente e moderno. Questo outfit non solo rispecchia le tendenze contemporanee con le sue trasparenze e il colore vibrante, ma rafforza anche l’immagine di Angelina come icona di stile nell’industria musicale. Durante il concerto, ha aggiunto altri accessori in tinta, come un bomber micro effetto vernice e occhiali da sole con montatura sportiva in stile anni ’90, completando il look con capelli sciolti e ondulati e collanine colorate.

L’impatto sul pubblico e le prossime tappe

L’outfit ha sicuramente giocato un ruolo chiave nell’energia del concerto, contribuendo a creare un’atmosfera vibrante e coinvolgente che ha catturato l’attenzione del pubblico fin dalle prime note. Con questa performance, Angelina non solo ha consolidato il suo status di star del pop, ma ha anche impostato le premesse per il successo delle prossime tappe del suo tour, che la vedranno esibirsi in varie città europee, dalla Spagna all’Inghilterra, fino a ritornare in Italia per le ultime date.