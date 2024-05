Bari, crolla il soffitto della scuola, per fortuna era chiusa quando è avvenuto l’incidente

0 Condivisioni acebook Twitter

Una porzione del soffitto della scuola Marco Polo di Palese ha ceduto di recente.

Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti in quanto si è verificato in un momento in cui l’istituto era chiuso. Questo evento ha sollevato preoccupazioni riguardo la sicurezza delle infrastrutture scolastiche, ma ha anche evidenziato la fortuna di non aver avuto studenti o personale presente al momento del crollo.

Lezioni non interrotte

Nonostante l’incidente, la scuola ha deciso di mantenere il normale svolgimento delle attività didattiche. Le lezioni si sono tenute regolarmente, suggerendo che il danno al

soffitto non ha compromesso la funzionalità complessiva degli spazi didattici. La decisione di continuare le attività scolastiche è stata presa dopo un’attenta valutazione da parte della direzione e delle autorità competenti, che hanno garantito la sicurezza degli spazi utilizzati dagli studenti e dal personale.

Risposte e misure future

L’incidente ha innescato una revisione delle condizioni strutturali dell’edificio scolastico. Le autorità scolastiche, in collaborazione con esperti di sicurezza e tecnici, stanno conducendo ulteriori ispezioni per assicurarsi che altri settori della scuola siano sicuri e conformi agli standard richiesti.