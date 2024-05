Tre afroamericani su un volo American Airlines: “Ci hanno fatto scendere dicendo che puzziamo”, la replica della compagnia aerea

0 Condivisioni acebook Twitter

Tre afroamericani, Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph e Xavier Veal, hanno intentato una causa contro American Airlines, sostenendo di essere stati ingiustamente fatti scendere da un volo per presunto “cattivo odore”.

Gli uomini, che non si conoscevano e non erano seduti vicini, sono stati coinvolti in un incidente il 5 gennaio durante un volo da Phoenix, Arizona, a New York. I tre hanno dichiarato: “American Airlines ci ha individuati perché neri, ci ha messo in imbarazzo e ci ha umiliati”, attribuendo l’azione a discriminazione razziale.

Risposta della compagnia aerea

American Airlines ha risposto prontamente alle accuse, affermando che le indagini sono in corso e che tali affermazioni non riflettono i valori dell’azienda. “Prendiamo molto sul serio tutte le accuse di discriminazione e desideriamo che i nostri clienti vivano un’esperienza positiva quando scelgono di volare con noi,” ha dichiarato la compagnia in una nota ufficiale. La situazione ha suscitato notevole attenzione, vista la gravità delle accuse e l’implicazione di possibili pregiudizi razziali.

Reazioni

Emmanuel Jean Joseph, uno dei querelanti, ha descritto l’esperienza come “alienante” e ha espresso frustrazione per il fatto che episodi simili accadano ancora nel 2024. Inizio modulo