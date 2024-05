Bari, crolla improvvisamente il solaio della piscina Energie Live, bambini feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

A Bari il solaio di una struttura ricreativa molto frequentata, la piscina Energie Live, è improvvisamente crollato.

Secondo le prime informazioni rilasciate dalle autorità locali, “Ci sarebbero anche dei bambini tra i feriti”. Questo evento ha causato non solo danni strutturali significativi alla proprietà, ma ha anche messo a rischio la vita di molte persone, tra cui minori, che in quel momento fruivano delle attività offerte dalla struttura.

Risposta immediata dei soccorritori

In risposta all’incidente, un numero significativo di soccorritori si è immediatamente mobilitato per offrire assistenza e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, paramedici e polizia, sono state dispiegate con urgenza sul posto. Una dichiarazione ufficiale ha confermato che “Soccorritori sul posto” stanno lavorando incessantemente per stabilizzare la situazione e prestare le prime cure ai feriti. L’intervento rapido è fondamentale in queste circostanze per minimizzare l’impatto delle lesioni subite dalle vittime.

Sviluppi futuri

Al momento, l’incidente è ancora sotto indagine, e le autorità stanno cercando di determinare le cause precise che hanno portato al crollo del solaio. È stato annunciato che ulteriori dettagli saranno forniti non appena disponibili.