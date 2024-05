Enzo Paci, l’attore che ha dato il volto a Paolo Villaggio nel film: “Come è umano lei”

12 Condivisioni acebook Twitter

Enzo Paci, originario di Genova, ha costruito la sua carriera artistica partendo dalle scene del cabaret per poi approdare alla televisione e al cinema.

Già da giovane, dopo aver conseguito il diploma alla scuola del Teatro Stabile di Genova, si è fatto notare per il suo talento nella recitazione, interpretando opere di autori classici e moderni come Cechòv, Molière e Bertolt Brecht. La comicità, tuttavia, è sempre stata il suo forte, tanto da portarlo a partecipare a programmi di successo come Colorado e Zelig. Oltre al cabaret e alla televisione, Paci ha dimostrato la sua versatilità artistica anche in produzioni più serie, come il ruolo di Mattia Passadore nella serie di Comedy Central, “Central Station”.

Dalla televisione al cinema

Negli ultimi anni, Enzo Paci ha ampliato il suo repertorio partecipando a fiction di grande successo come “Blanca” su Rai1, dove ha interpretato il commissario Mauro Bacigalupo. Nel 2022 è stato scelto per il ruolo di Desio nella serie “Il grande gioco” di Sky Atlantic, e nel 2023 ha impersonato il regista Carlo Bartolini nella serie “Sono Lillo” su Amazon Prime Video. La sua capacità di adattarsi a diversi generi e formati dimostra la sua eccellenza e il suo impegno nel campo della recitazione.

Vita privata e impegno nella comunità artistica

Vita privata di Enzo Paci è strettamente legata alla città di Genova, dove vive con la moglie Romina Uguzzoni, anch’ella artista genovese. Uguzzoni, cantante e ballerina di tip tap, è anche la direttrice artistica della scuola L’Officina dell’arte a Genova. La coppia, sposata da dodici anni, condivide non solo la vita ma anche la passione per l’arte e la performance. Enzo Paci, oltre alla sua carriera, è profondamente coinvolto nella comunità artistica locale, supportando e promuovendo le arti performative nella sua città natale.