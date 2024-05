Bari, bilancio dopo il crollo del controsoffitto della piscina Energy Live, bambina con gamba fratturata e altri bambini feriti

0 Condivisioni acebook Twitter

La piscina Energy Live di Bari è stata posta sotto sequestro a seguito del crollo del controsoffitto avvenuto ieri.

Nei prossimi giorni, le autorità procederanno con accertamenti per determinare le responsabilità del crollo. Saranno effettuati interventi per garantire la sicurezza della struttura. “Nei prossimi giorni verranno compiuti accertamenti per verificare le responsabilità del crollo e per consentire la messa in sicurezza della struttura,” hanno annunciato le autorità.

Il bilancio del sinistro

Il bilancio provvisorio dell’incidente nella piscina di Bari include una bambina con una gamba fratturata e altri bambini con escoriazioni. La situazione avrebbe potuto avere esiti più gravi, considerando le prime notizie che sono giunte dal luogo dell’incidente. “Tutto sommato è andata bene, viste le prime notizie che giungevano dal luogo dell’incidente,” è il commento che circola tra i soccorritori.

Reazioni

I genitori dei bambini coinvolti sono in attesa di risposte chiare e azioni concrete. La sicurezza nelle strutture pubbliche è diventata una priorità ancora più pressante a seguito di questo incidente.