Sparatoria in un ristorante, bambina di 9 anni gravemente ferita, lotta tra la vita e la morte

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di soli 9 anni è stata gravemente ferita in una sparatoria avvenuta ieri sera.

L’incidente, che ha avuto luogo in un ristorante popolare tra le famiglie del posto nel quartiere di Hackney, a Est di Londra, dove, è apparso come un tragico scontro legato a faide criminali. Secondo Scotland Yard, l’attacco ha colpito anche tre uomini, di età 26, 37 e 42 anni, che sono attualmente ricoverati in ospedale e che si ritiene fossero gli effettivi bersagli dei sicari.

Dettagli sull’attacco

La sparatoria è stata condotta da almeno due assalitori a bordo di una moto, i quali hanno aperto il fuoco all’ingresso del ristorante. Questo attacco, descritto come un blitz di stampo mafioso, ha trasformato una tranquilla cena in una scena da far west. Il sovrintendente capo James Conway ha evidenziato che i colpi sparati non hanno risparmiato nemmeno gli innocenti, colpendo la giovane bambina che cenava con la sua famiglia.

Reazione e indagini della polizia

La polizia metropolitana di Londra ha reagito con urgenza all’incidente, promettendo indagini immediate e approfondite. L’episodio ha suscitato una profonda inquietudine nella comunità e ha evidenziato le crescenti tensioni in alcune zone della città, dove gli episodi di violenza, soprattutto quelli legati alle gang giovanili e all’uso di armi improvvisate, stanno diventando più frequenti.