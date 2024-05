A Favignana il sindaco vieta di passeggiare in costume o a torso nudo nel centro storico

0 Condivisioni acebook Twitter

Con l’arrivo dell’estate, il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, ha introdotto un’ordinanza che impone regole più stringenti per il vestiario in alcune aree dell’isola.

Secondo questa nuova disposizione, è vietato circolare in costume da bagno o a torso nudo nel centro storico, tranne che nelle zone balneari. L’obiettivo è mantenere un’immagine decorosa e rispettosa del luogo, specie in punti nevralgici come il Palazzo Florio, l’ex stabilimento delle Tonnare di Favignana e Formica, e la sede del Palazzo comunale.

Le sanzioni per chi trasgredisce

Chi decide di non aderire alle nuove regolamentazioni potrà incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 25 euro a un massimo di 150 euro. Queste misure sono state pensate per garantire che l’isola di Favignana rimanga un luogo accogliente e gradevole sia per i visitatori che per i residenti. Il sindaco Forgione ha sottolineato l’importanza del rispetto di queste norme non come limitazione della libertà individuale, ma come promozione di una convivenza civile e decorosa.

L’impegno della comunità per il decoro

Francesco Forgione ha espresso fiducia nella collaborazione di tutti per mantenere gli spazi pubblici vivibili e rispettosi delle norme stabilite. La nuova ordinanza mira a preservare l’identità e il decoro di Favignana, enfatizzando l’importanza di un comportamento consono nei luoghi pubblici.