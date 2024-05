Francesco Acerbi salta gli Europei, al suo posto, il Ct Luciano Spalletti ha preallertato Federico Gatti della Juventus

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesco Acerbi non parteciperà agli Europei 2024 con la Nazionale italiana.

La Federazione ha comunicato che, a causa di una pubalgia, il difensore dell’Inter non si unirà al resto della squadra che si radunerà a Coverciano sotto la guida del Ct Luciano Spalletti. Questa notizia giunge come un colpo duro per la squadra, considerando l’importanza di Acerbi nel reparto difensivo, specialmente dopo una stagione in cui ha contribuito significativamente al trionfo dell’Inter nello Scudetto.

La convocazione di Gatti come sostituto

In risposta all’infortunio di Acerbi, il Ct azzurro ha rapidamente preallertato Federico Gatti, difensore della Juventus, che si è reso disponibile e ha iniziato immediatamente a prepararsi per l’evento. Gatti, che ha avuto una stagione di spicco con la Juventus sotto la guida di Massimiliano Allegri, è ora chiamato a un ruolo cruciale nel difendere i colori italiani in Germania. Questo cambiamento potrebbe rappresentare una svolta significativa nella carriera del giovane difensore, dato l’importante palcoscenico internazionale.

I convocati per il raduno a Coverciano

Oltre alla questione Acerbi e Gatti, la lista dei convocati per il raduno di Coverciano riflette una mescolanza di esperienza e talento emergente. Il gruppo comprende giocatori chiave come Gianluigi Donnarumma e Nicolò Barella, oltre a giovani promettenti come Giorgio Scalvini e Nicolò Fagioli. La squadra si radunerà per prepararsi intensamente in vista delle sfide che li attendono in Germania, sperando di superare l’ostacolo dell’assenza di uno dei loro difensori più affidabili.