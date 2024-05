Donna 32 anni cammina sulla pista ciclabile, gravissima dopo essere stata travolta da un’auto guidata da una donna di 41 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente si è verificato a Vigonza (Padova), dove un’automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo, una Ford Fiesta, investendo una donna di 32 anni che stava passeggiando lungo la pista ciclabile.

La dinamica dell’incidente vede l’auto uscire di strada e terminare la sua corsa contro il muro di una casa. La donna al volante, 41 anni, originaria di Vigonza, è rimasta illesa, mentre la pedone, di origine est-europea e residente a Vigonza, è stata trasportata in ospedale con gravi ferite, trovandosi in pericolo di vita.

Intervento delle forze dell’ordine

L’incidente è accaduto il 30 maggio, poco prima delle 19:00, lungo via Trevisan. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, guidati dal maresciallo Daniele Rampin. La Ford Fiesta è stata sequestrata per ulteriori indagini e per avere un quadro più chiaro delle condizioni della donna ferita. I rilievi serviranno a determinare le precise dinamiche dell’accaduto.

Indagini in corso

L’automobilista coinvolta è stata immediatamente sottoposta ad accertamenti clinici per valutare il suo stato psicofisico al momento dell’impatto. Sebbene la velocità elevata sembri essere la causa principale dell’incidente, le autorità non escludono altre possibili spiegazioni e continuano a indagare sull’accaduto. Il risultato di queste indagini sarà fondamentale per comprendere pienamente le cause dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità.