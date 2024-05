Addio a Eleonora Bolzan, la ragazza 27enne che raccontava la sua malattia in un blog

0 Condivisioni acebook Twitter

E’ tragicamente scomparsa a causa di una leucemia mieloide acuta dopo quasi un anno di lotta contro la malattia.

Eleonora ha condiviso il suo viaggio e le sue riflessioni attraverso un blog, cercando di offrire sostegno e compagnia a chi viveva situazioni simili.

La diagnosi e la lotta

Eleonora Bolzan, originaria di Gaggio di Marcon, Venezia, è stata colpita dalla diagnosi di leucemia mieloide acuta nel giugno 2023. Questa grave malattia del sangue impedisce ai globuli bianchi di maturare adeguatamente, compromettendo gravemente il sistema immunitario. Nonostante le intense cure, la malattia ha prevalso, portando Eleonora a trascorrere gli ultimi giorni all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove è deceduta il 29 maggio.

Un’eredità di parole e speranze

Attraverso il suo blog, Eleonora ha espresso il desiderio di lasciare un’eredità di parole e speranze, nonostante si considerasse una “procrastinatrice” con la speranza di avere più tempo. “Vorrei far sentire meno solo chi si trova, come me, a vivere questa enorme incertezza,” scriveva, dimostrando un forte desiderio di connessione e supporto reciproco con i suoi lettori.

L’addio a Eleonora

I suoi ultimi giorni sono stati segnati da un rapido deterioramento delle sue condizioni, nonostante la speranza suscitata dal ritrovamento di un donatore di midollo compatibile. Eleonora lascia i suoi genitori, una sorella e il compagno. I funerali si terranno il 4 giugno alle ore 11 nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Gaggio di Marcon, e la sepoltura avverrà nel cimitero locale. La sua scomparsa lascia un vuoto incommensurabile in coloro che l’hanno conosciuta e seguita attraverso il suo coraggioso viaggio.