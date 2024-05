Addio al 30enne Simone Pisu, in moto con il suo amico che perde il controllo del mezzo e si va a schiantare contro un cartello stradale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla statale 125 vicino Cagliari, che ha portato alla morte di Simone Pisu, un giovane di 30 anni originario di Muravera.

La moto, guidata da un amico 48enne, ha perso il controllo in una curva, schiantandosi contro un cartello stradale e finendo fuori strada.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’una di notte tra mercoledì e giovedì. I due uomini, entrambi residenti a Muravera, viaggiavano su una Yamaha 600 quando, in una curva, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Il 48enne è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari con ferite non letali, mentre Simone Pisu è tragicamente deceduto sul colpo.

Soccorso e indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la vita di Simone non è stata salvabile. La moto è stata recuperata e affidata al soccorso stradale. È stato trovato anche il casco di Simone, che si era sfilato durante l’incidente. L’autorità competente ha pianificato esami tossicologici per il conducente sopravvissuto per indagare ulteriormente le cause dell’incidente.

Conseguenze e commemorazione

La comunità di Muravera è in lutto per la perdita di Simone, descritto come “un’anima buona, che sorrideva sempre”. La salma è stata consegnata alla famiglia e successivamente trasportata al cimitero locale per il riposo finale.