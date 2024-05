Roberto Saviano affondo durissimo a Giorgia Meloni: “I suoi unici strumenti? O il sarcasmo o la censura”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un evento a Caivano, Giorgia Meloni ha mostrato come trasforma gli insulti e le critiche in uno strumento di vantaggio personale.

“Le ridicolizza, ha fatto lo stesso con TeleMeloni,” ha osservato Roberto Saviano, evidenziando la capacità della presidente del Consiglio di usare il sarcasmo e le battute per deviare l’attenzione dalle critiche sostanziali. Questa abilità di manipolare la narrazione attraverso i media è stata un aspetto chiave della sua tattica politica, spesso ricevendo l’ammirazione dei suoi sostenitori per il modo in cui gestisce le opposizioni.

L’efficacia mediatica delle risposte

Secondo Saviano, l’approccio di Meloni funziona bene nel contesto mediatico, dove le battute e il sarcasmo possono facilmente essere diffusi e apprezzati dai seguaci. Tuttavia, l’autore solleva dubbi sull’efficacia di questa strategia nel lungo termine, specialmente quando le questioni sono complesse e richiedono risposte più sostanziose. “Una mossa astuta, ma solo mediaticamente,” commenta Saviano, suggerendo che la superficialità di tale approccio potrebbe non essere sufficiente per affrontare critiche più incisive e articolate.

Censura e controllo dell’opposizione

Quando il sarcasmo e le battute non sono sufficienti a contenere le critiche, Giorgia Meloni opta per metodi più diretti e meno democratici, come la censura e il silenziamento degli avversari. “E quando non riesce a smontare gli attacchi con battute e sarcasmo, censura e zittisce gli avversari,” afferma Saviano, denunciando un approccio che potrebbe minacciare la libertà di espressione e il dibattito aperto in una società democratica. Questa tendenza al controllo autoritario delle opposizioni è una delle preoccupazioni maggiori espresse dall’autore riguardo alla leadership di Meloni.