Stefano De Martino ha firmato con la Rai per 4 anni: 8 milioni di euro all’ex marito di Belen, la reazione della Lucarelli

De Martino, noto per la sua carriera in televisione e passato come ballerino di “Amici”, ha firmato un contratto con la RAI che ha scatenato un’ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo.

Con questo accordo, De Martino non solo consolida la sua presenza nei palinsesti di punta della televisione statale, ma prende anche le redini di uno dei programmi di maggiore successo: “Affari Tuoi”.

Il nuovo volto di “Affari Tuoi”

In seguito al ritiro di Amadeus, Stefano De Martino è stato scelto per guidare “Affari Tuoi”, show che registra una media di 5,5 milioni di spettatori a sera. Questa scelta segna un punto di svolta nella sua carriera televisiva, proiettandolo tra i nomi più influenti del piccolo schermo italiano. Il suo nuovo contratto, esteso su quattro anni, lo vedrà protagonista nelle fasce orarie più importanti di Rai 1 e Rai 2, una mossa che evidenzia le grandi aspettative riposte in lui dalla RAI.

Il cachet milionario

Il settimanale “Oggi” ha svelato che il cachet offerto a De Martino per questo contratto quadriennale ammonta a circa 8 milioni di euro. Questa cifra record non solo sottolinea l’importanza di De Martino per la RAI, ma testimonia anche una strategia volta a mantenere alto l’interesse del pubblico e a rinnovare i contenuti offerti. La generosità del compenso indica chiaramente quanto la televisione di stato punti su di lui per rivitalizzare la sua offerta programmatica.

Reazioni alla notizia

La rivelazione del cachet ha provocato una serie di commenti nel mondo dello spettacolo, ma nessuno tanto quanto quello di Selvaggia Lucarelli. La giornalista, nota per il suo approccio diretto e a volte sarcastico, ha espresso il suo stupore per la cifra offerta a De Martino con un conciso e espressivo “M*nchia”, pubblicando il pezzo su “Oggi”.