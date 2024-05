Volo Ryanair effettua un atterraggio di emergenza per un incendio a bordo

0 Condivisioni acebook Twitter

Il volo FR3938 era diretto all’aeroporto di Bruxelles-Charleroi, ma un incidente ha modificato i piani di viaggio dei passeggeri.

Emergenza a bordo

Il volo Ryanair FR3938, in partenza dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e diretto a Bruxelles-Charleroi, ha subito un ritardo iniziale, decollando alle 10:18. Poco prima dell’arrivo previsto, un piccolo incendio è scoppiato nella cucina dell’aereo, creando una situazione di emergenza che ha costretto il pilota a deviare la rotta verso l’aeroporto più vicino, quello di Lussemburgo-Findel, dove l’aereo è atterrato alle 11:24.

Risposta immediata

All’arrivo a Lussemburgo, le squadre di emergenza, inclusi i pompieri, sono state immediatamente mobilitate per gestire la situazione. Le procedure di sicurezza sono state attivate con efficienza, garantendo che l’incendio fosse contenuto e che tutti i passeggeri potessero scendere dall’aereo in sicurezza. Nonostante l’incidente, non sono stati riportati feriti.

Assistenza ai passeggeri

Dopo l’evacuazione, i passeggeri del volo FR3938 sono stati assistiti sul posto e hanno ricevuto la comunicazione che un autobus sarebbe stato organizzato dalla compagnia aerea per trasportarli via terra fino a Bruxelles. Questa misura ha garantito che, nonostante l’interruzione del loro viaggio aereo, i passeggeri potessero raggiungere la loro destinazione finale con il minimo disagio possibile.