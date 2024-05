Paul Rosolie, ambientalista, ha affrontato un’esperienza estrema: “Si è fatto mangiare vivo da un’anaconda”

0 Condivisioni acebook Twitter

Paul Rosolie esperto di serpenti noto per il suo impegno nella conservazione degli habitat naturali, ha affrontato un’esperienza estrema e discutibile dieci anni fa.

Per sensibilizzare il pubblico sulla forza e la potenza delle anaconde, ha partecipato a un esperimento audace per il programma televisivo “Eaten Alive” su Discovery Channel, dove si è fatto ingoiare vivo da un’anaconda verde.

Un esperimento audace

Durante l’esperimento, Rosolie indossava una tuta speciale progettata per proteggerlo dalla pressione mortale dell’anaconda. Tuttavia, la forza del serpente ha superato le aspettative, costringendo il team a intervenire per salvare Rosolie prima che fosse troppo tardi. “L’ultima cosa che ricordo è stata la sua bocca spalancata e tutto è diventato nero. Mi sono afflosciato e l’ho lasciato fare…”, ha raccontato al New York Post, descrivendo i momenti di terrore vissuti durante l’esperimento.

La forza di un’anaconda

Le anaconde sono notoriamente conosciute per la loro capacità di uccidere le prede attraverso la costrizione. “Ogni volta che espiri, non lo fai mai veramente. Di fatto non respiri. Provi ad espirare e il serpente stringe di più, e poi quando provi a inspirare, non succede nulla. Quindi non potevo nemmeno chiedere aiuto. È stato terrificante”, ha spiegato Rosolie. L’esperienza ha evidenziato l’incredibile potenza fisica delle anaconde, spingendo Rosolie a sottolineare ulteriormente l’importanza della conservazione di questi animali e dei loro habitat.

Critiche

Sebbene l’intento di Rosolie fosse quello di attirare l’attenzione sulla necessità di proteggere gli habitat naturali delle anaconde, l’esperimento ha sollevato anche numerose critiche. Molti hanno messo in discussione l’etica di un simile esperimento, sottolineando i potenziali rischi non solo per l’uomo ma anche per l’animale coinvolto. L’evento ha catalizzato un dibattito più ampio sulla responsabilità e sui metodi utilizzati nella divulgazione scientifica e nella conservazione ambientale.