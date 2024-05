Fabrizio Corona e Vladimir Luxuria volano stracci: “E’ un uomo vestito da donna” e Luxurya con la sua replica lo mette al tappeto

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante un’apparizione nel podcast “Gurulandia”, Fabrizio Corona ha espresso opinioni forti e senza filtri sulla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, attualmente condotta da Vladimir Luxuria.

Le sue parole hanno subito acceso il dibattito, iniziando con un aneddoto riguardante la produzione dello show. “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico conduttore”, ha affermato Corona, anticipando un’imminente critica verso l’approccio e la scelta del conduttore.

Il nucleo delle critiche

Proseguendo nel suo discorso, Corona ha delineato una visione chiaramente contraria a molte ideologie progressiste, citando la promozione dei diritti LGBTQIA+ come parte del problema. “Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua”, ha detto. Il suo commento più controverso, tuttavia, riguardava direttamente il conduttore: “Ma come ca**o fai a far condurre a un uomo vestito da donna, perché ha il pise***o, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Un uomo col pise**o truccato con le te**e finte vestito da donna. Io lo guardo e mi sento male”, ha esclamato Corona.

La replica di Luxuria

Nonostante le aspre parole di Corona, Vladimir Luxuria ha scelto di rispondere con compostezza e dignità. Utilizzando la piattaforma X, ex Twitter, ha formulato una replica misurata ma pungente: “Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona“.